Perpignan : sans pass sanitaire, pas de longues soirées

A Perpignan, les bars et les restaurants ferment à 23h depuis le 16 juillet dernier suite à une décision préfectorale.

Un coup dur pour les professionnels du secteur qui sont en difficulté depuis plus d’un an. Pour limiter les dégâts, certains proposent une alternative. Le pass sanitaire pour permettre de prolonger les soirées dans les bars et restaurants.

Certains pourront rester ouverts jusqu’à 2h du matin, alors que d’autres devront fermer à 23h.