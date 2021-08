Les restaurants se préparent au pass sanitaire

Le Conseil constitutionnel a validé ce jeudi la mise en place obligatoire du pass sanitaire pour accéder aux restaurants à compter du 9 août. A Paris, les clients de ce restaurant semblent convaincus, mais le patron craint la réaction de personnes plus récalcitrantes.

A l'heure du dîner dans ce restaurant, l'ambiance est décontractée. Ici pas d'inquiétudes, le pass sanitaire fait l'unanimité : « Je suis très content qu’il y ait ce pass sanitaire, et justement je ne comprends pas pourquoi on est contre si cela peut nous apporter la sécurité et nous faire sortir de la crise, c’est le plus important » ; « Je pense que c’est bien, cela nous permettra d’être plus en sécurité » ; « Je pense que toute cette histoire de vaccination est finalement un devoir civique et donc je n’ai aucun problème avec cela ».

Le personnel est soulagé de pouvoir continuer à travailler, mais l'accueil des clients lundi suscite quelques appréhensions : « Ceux qu’on va refuser, on ne sait pas comment ils vont réagir, s’ils vont avoir des réactions violentes, verbales ou physiques, ça c’est une de nos grandes inquiétudes ».

Ce soir les 35 tables sont occupées, mais les serveurs s'attendent à être moins sollicités la semaine prochaine : « J’avais une réservation pour mardi, quand je l’ai prévenu pour le pass sanitaire, la personne m’a dit qu’elle annulait finalement, je trouve ça dommage ».

En cas d'absence de contrôles des pass sanitaires, les gérants des restaurants risquent la mise en demeure. Leur établissement pourrait alors rester fermé pendant 7 jours maximum.