Toutes les régions en France se préparent pour une nouvelle vague épidémique.

En Corse, à l'hôpital de Bastia la quatrième vague est bien là, le personnel est confronté à l'arrivée de nouveaux cas de patients atteints du covid-19.

Des malades plus jeunes que lors de la précédente vague, et non vaccinés. Cet hôpital pourra accueillir encore quatre patients dans l’unité Covid-19 avant d’être saturé à son tour.