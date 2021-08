Pass sanitaire : premier jour d'application dans les restaurants

Depuis ce lundi 9 août, le pass sanitaire est obligatoire pour accéder aux bars et restaurants. Les gérants des établissements se chargent eux-mêmes de contrôler leurs clients. Et dans l'ensemble, la journée s'est bien déroulée.

Après avoir occupé les débats politiques de la semaine dernière, le pass sanitaire a fait ce lundi son irruption dans les restaurants. Que ce soit à l'entrée de la salle ou sur les tables en terrasse, le contrôle du pass est devenu une condition sine qua non pour accéder aux établissements français.

À Lille, un restaurateur joue la carte de l'apaisement. Il n'y a pas eu de heurt de son côté. Pas de conflit non plus à Marseille même si le restaurateur interrogé évoque l'incompréhension des clients des terrasses. En région parisienne, un établissement essaye d'en faire un objet de promotion.

Pour la plupart des clients, le pass sanitaire était déjà rentré dans les moeurs. «Il n’y a vraiment aucun inconvénient» témoigne l'un d'entre eux.

Le pass sanitaire, dont l'élargissement est entré en vigueur dès ce lundi pour les personnes âgées de 18 ans et plus, est exigible dans un très grand nombre de lieux publics, et ce, «jusqu'au 15 novembre 2021 inclus» selon la loi.