Un pass sanitaire pour... aller à la plage

Alors que depuis lundi 9 août le pass sanitaire est obligatoire dans les bars, restaurants et dans quasiment tous les établissements recevant du public pour le loisir, le littoral l’adopte aussi. En partie du moins.

En effet, le pass sanitaire est également obligatoire pour accéder aux plages privées.

Une mesure perçue comme contraignante par les clients et les professionnels et surtout incomprise. Car le pass sanitaire est obligatoire uniquement sur la plage privée et non sur la plage publique qui l'entoure. L'explication tient dans le fait que des bars ou restaurants y sont implantés.

Les propriétaires de plages privées craignent une baisse de leur chiffre d’affaire en plein milieu des vacances d'été.