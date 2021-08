Covid-19 : les pharmacies manquent de tests

Mis en place depuis lundi dans de nombreux domaines, l’extension du pass sanitaire entraîne une ruée des Français sur les tests de dépistage du Covid-19.

Un phénomène qui cause une pénurie de ces tests anti-Covid dans bon nombre de pharmacies. En cause : une trop forte demande, un manque de main d’œuvre, encore plus criant pendant les vacances estivales, et un approvisionnement difficile.

A ce jour, plus de 4 millions de tests sont réalisés chaque semaine en France, dont deux millions en pharmacie. «On ne peut pas en faire beaucoup plus», alertait en début de semaine auprès de l'AFP, Philippe Besset, président du syndicat FSPF.

Face aux inquiétudes soulevées par les professionnels, le gouvernement a rallongé le délai valable pour le pass sanitaire, en le passant à 72 heures.