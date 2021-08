Nice : la hausse des cas de Covid-19 chez les bébés inquiète les hôpitaux

Ce n'était pas le cas lors des précédentes vagues et cela est inquiétant. A l'hôpital Lenval de Nice (Alpes-Maritimes), dix nouveau-nés sont actuellement hospitalisés parce que malades du Covid-19. Les médecins tirent la sonnette d'alarme.

Interviewé ce jeudi 12 août par Nice-Matin, Philippe Babe, chef de service adjoint des urgences pédiatriques, explique d'abord que les parents de ces enfants sont eux-mêmes positifs et pour la plupart non vaccinés.

«Cela confirme le fait qu’aujourd’hui, c’est une population beaucoup plus jeune, entre 30 et 40 ans, qui est atteinte par le Covid», a-t-il précisé. Dans ce contexte, le spécialiste souhaite donc sensibiliser les jeunes parents à la vaccination.

Une nécessité d'autant plus pressante selon lui que cette hausse du nombre de cas de Covid positifs est même plus forte chez les très jeunes nouveau-nés, âgés de moins de douze semaines.

Des symptômes présents

«Lorsqu’il s’agit d’un petit bébé qui a sept ou quinze jours, on est obligé de les garder», dit-il. Et d'ajouter : «un bébé qui a de la fièvre, il ne bouge plus, il n’est pas bien».

En général, l’évolution reste toutefois «bonne» dans la plupart des cas, «mais ce sont tout de même des contraintes importantes pour un nouveau-né», a-t-il encore nuancé.

Pour ce qui est des enfants plus grands, le médecin indique qu'ils ne sont généralement pas hospitalisés, sauf ceux qui sont susceptibles de faire des complications, comme les diabétiques.

Le service du docteur Babe a d’ailleurs eu lui-même le cas d’un «grand enfant» (l’âge n’est pas précisé, NDLR) «qui a fait une détresse respiratoire et qui a été admis en soins intensifs».

UN MANQUE DE SOIGNANTS

Par ailleurs, en dehors de l’évolution de la situation épidémique, difficilement appréciable à ce stade tant cette quatrième vague ne ressemble à aucune autre, le médecin niçois déplore souffrir d’un manque préoccupant de soignants.

Beaucoup d’entre eux ne peuvent en effet pas venir travailler car ils sont eux-mêmes positifs au SARS-CoV-2 et pas vaccinés.

Dans une autre mesure, si la défiance vis-à-vis des vaccins anti-Covid reste forte dans la population générale et que de nouvelles mobilisations contre le pass sanitaire se préparent pour ce samedi, elle l'est aussi pour bon nombre de blouses blanches.

Ce jeudi 12 août, deux jours après que plusieurs dizaines de personnels hospitaliers se sont rassemblés à Paris et Marseille contre l'obligation vaccinale à laquelle les soignants sont soumis, des travailleurs de l'AP-HP - les hôpitaux de la capitale et de sa région - ont d'ailleurs décidé de faire grève, à l'appel du syndicat Force Ouvrière (FO).

Pour en revenir à Nice, le message du docteur Babe reste, lui, très clair. «Il faut que tous comprennent bien que cette nouvelle vague atteint surtout les jeunes. Il faut se faire vacciner», a-t-il insisté.

Et à cette recommandation, dit-il encore, s’ajoute la nécessité de prendre des mesures barrières beaucoup plus strictes avec les jeunes enfants.

«Il faut par exemple éviter d’emmener son petit bébé de quinze jours à l’hypermarché ou de prendre les transports en commun avec lui». Des conseils que les Français pourraient bien être tous avisés d'appliquer.

S'exprimant ce mercredi depuis Brégançon (Var) où il est en vacances et à l'issue d'un conseil de défense sanitaire inédit, Emmanuel Macron a averti que «la crise sanitaire n'est pas derrière nous» et qu'elle durera encore «plusieurs mois».