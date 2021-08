Pass sanitaire : l'inquiétude des gérants de salle de sport

Depuis le 21 juillet pour accéder aux salles de sport, le pass sanitaire est exigé. Cette mesure est une nouvelle source de crainte pour les gérants de ces établissements.

En effet, ces derniers craignent des pertes supplémentaires liées à la suspension des abonnements d’usagers n’ayant pas encore leur pass sanitaire.

Pour garder leurs clients, certaines salles ont dû s'adapter en prolongeant notamment l’abonnement de leurs membres, qui sont aujourd'hui encore dans l'incapacité de présenter le précieux sésame.

Et les chiffres les prouvent. Selon une étude réalisée pour la Fédération nationale des entreprises des activités physiques de loisirs, plus de 20 % des clubs ont vu leur fréquentation diminuer de plus de 50 %.

De plus, dès le 30 août prochain, les salariés des salles de sport et en général de tous les établissements recevant du public devront à leur tour présenter un pass sanitaire pour pouvoir travailler.