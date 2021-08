Covid-19 : un test PCR pour détecter les formes graves mis au point par des Français

Une prouesse tricolore. Un nouveau test PCR capable de mieux identifier les malades contagieux du Covid-19, mais aussi ceux qui risquent de développer une forme sévère, a été mis au point par des chercheurs français.

Concrètement, ce nouveau test PCR, contrairement à un test PCR «classique» ne recherche pas le virus, mais la quantité d’interférons, c’est-à-dire les protéines que le corps produit pour se défendre lors d’une infection.

Résultat : plus leur nombre est faible, et plus le malade risque de développer une forme grave du Covid-19.

«Pour les patients à risque de développer des formes graves, c’est encore différent : les prélèvements peuvent contenir une grande quantité de virus mais pas d’interférons de type I. il devient alors possible d’identifier ces profils», a expliqué ainsi le docteur Sophie Trouillet-Assant, l’une des chercheuses en charge de cette étude.

Un intérêt également sur les variants

Cette étude lyonnaise, réalisée sur des dizaines de malades, pourrait en outre permettre de mieux détecter les variants.

«L’intérêt de ce type de test serait de dépister rapidement les mutations dont on sait qu’elles sont importantes pour la capacité d’attaque du virus dans l’organisme», a d'ailleurs expliqué sur CNEWS le docteur Emmanuel Gordien, virologue à l’hôpital Avicenne de Bobigny (Seine-Saint-Denis).