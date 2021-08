Prêtre tué en Vendée : les derniers préparatifs avant les obsèques

Assassiné dans la nuit du dimanche à lundi 9 août, le père Olivier Maire a reçu énormément d’hommages ces derniers jours. Les obsèques du prêtre se dérouleront ce vendredi à 14h30 dans la commune de Saint-Laurent-sur-Sèvre (Vendée).

L’heure est donc au recueillement dans le village vendéen et les derniers préparatifs sont en cours avant la cérémonie.

Les funérailles seront célébrées dans l'intimité de la famille du père Olivier Maire et des membres de la congrégation des Montfortains et des officiels. Un écran géant extérieur devait être installé «pour les personnes qui souhaiteraient suivre les obsèques et se recueillir».

Le prêtre Olivier Maire était le supérieur provincial de la communauté des Montfortains. Il est décédé des suites de «coups violents» portés à la tête. Emmanuel Abayisenga s'était rendu lui-même à la gendarmerie lundi matin et s'est accusé du meurtre du religieux. Arrivé en France en 2012, il est aussi le présumé incendiaire de la cathédrale de Nantes en juillet 2020. Il était hébergé par les pères montfortains, dans le cadre de son contrôle judiciaire, en attente de son procès.

Son examen psychiatrique lundi a conclu à l'incompatibilité de son état psychique avec une mesure de garde à vue, y compris en milieu hospitalier, et le mis en cause fait l'objet d'une hospitalisation en milieu psychiatrique