Tempête Alex : les touristes sont de retour dans la vallée de la Roya

Dévastée par la tempête Alex en octobre 2020, la vallée de la Roya (Alpes-Maritimes) est à l’arrêt sur le plan touristique, avec une saison estivale historiquement basse pour le domaine. Près d’un an après la catastrophe, le tourisme repart timidement, pour le plus grand bonheur des vacanciers et des professionnels sur place.

Dix mois après la tempête Alex, qui a fait 10 morts et 8 disparus dans l’ensemble du département, les professionnels du tourisme se réjouissent de la réouverture de la vallée de la Roya aux curieux. Pour imager cette reprise d’activité, le train panoramique des Merveilles connaît ainsi une hausse de 26% des visiteurs à la journée.

Pourtant, la tempête a laissé des traces dans le paysage régional, impactant directement certaines activités touristiques, comme le kayak ou le canyoning dans le Bain du Sémite, situé dans le canyon de la Bendola. «Tout a changé donc il y a très peu d’ombre et puis il n’a plus aucun endroit avec du fond, alors qu’avant, on était rempli de piscines. Donc là, plus beaucoup d’intérêt de faire du canyoning ici», a expliqué Matthieu Bresson, le patron de la société de raft et de canyoning «Mat et Eau».