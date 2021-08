L'immunité collective est-elle encore possible ?

Le variant Delta a-t-il mis fin au rêve de l'immunité collective ? La question est en tout cas plus que jamais sur la table dans la mesure où cette souche, plus contagieuse que les autres, peut infecter et être transmise par des personnes vaccinées.

Initialement fixé autour de 60% de la population au début de la pandémie, ce seuil, qui empêcherait le virus de circuler, a depuis été relevé à 80% plusieurs professionnels de santé, à cause des nouveaux variants.

Le contexte actuel, avec un variant Delta très transmissible se place précisement dans cette situation.

Concrètement, il faudrait donc vacciner encore plus de personnes pour envisager un retour à la vie normale.

«Le fait est que les vaccins actuellement disponibles, notamment à base d’ARN messager, n’empêchent pas la contamination de personnes vaccinées fait qu'il faudrait au moins 85 % de la population totale immunisée pour empêcher la circulation du virus», estime ainsi auprès de CNEWS le professeur Bruno Mégarbane, chef du service réanimation de l'hôpital Lariboisière, à Paris.

Mais à mesure que l'épidémie évolue, pour certains professionnels de santé, atteindre l’immunité collective n’est au contraire plus une option pour le moment.

«Si on attend de l’immunité collective qu’elle arrête complètement la circulation du virus, cela est impossible dans un avenir proche et il faudra compter probablement sur plusieurs années (pour l'atteindre)», pense notamment le médecin généraliste Roger Rua.

Aujourd’hui, en France, plus de 38 millions de personnes sont complètement vaccinées, soit 57% de l’ensemble de la population.