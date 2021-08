Contrôleur de pass sanitaire : le nouveau métier qui recrute

Contrôleur de pass sanitaire, une profession très demandée sur le marché de l’emploi en ce moment.

Depuis l’entrée en vigueur du pass sanitaire, beaucoup d’entreprises ont dû embaucher du personnel supplémentaire, pour vérifier le sésame de leurs clients. Florine vient juste de décrocher un nouveau contrat d’intérimaire dans cette salle de sport. Un nouveau poste créé à la suite de la mise en place du protocole. La salle de sport est ouverte de 6 heures à 23 heures, mais les premiers coachs n’arrivent qu’à 10 heures. Avec l’obligation de contrôler, le directeur a été contraint d’embaucher.

Beaucoup d’entreprises sont dans la même situation : centres commerciaux, bars et restaurants, SNCF, etc. Résultat : les agences d’intérim croulent sous les demandes. Pour préparer la rentrée, les agences d’intérim continuent de recruter, et forment des demandeurs d’emploi à ce poste désormais recherché.