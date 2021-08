Covid-19 : une radio martiniquaise égrène le nom des morts à l’antenne

Dans les Outre-mer l’épidémie de Covid continue de progresser malgré les mesures de confinement. En Martinique, les avis d’obsèques sont quotidiennement lus à la radio et les listes s'allongent.

Cette tradition vieille de 60 ans est un rendez-vous hebdomadaire pour les habitants qui l'ont vu s'allonger avec le doublement des décès sur l'île, touchée par la quatrième vague.

Cette lecture a duré plus de 50 minutes et s'apparente désormais à un «baromètre» de l'épidémie de coronavirus. L'animatrice détaille leur âge, les lieux des obsèques, des veillées, les familles endeuillées et les volontés du défunt. Et depuis quelques jours, elle voit cette liste s'allonger.

«D'habitude, on a au maximum 30-35 avis. Là aujourd'hui j'en avais 69, et deux autres sont arrivés entre temps» en pleine émission, explique-t-elle, dans le studio de la radio privée, la première en terme d'audience dans les Antilles où l'épidémie flambe.

Une radio concurrente, Martinique La 1ere (service public) diffuse un programme similaire. Sur l'île, moins de 24% de la population a reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid