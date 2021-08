Migrants afghans : «On ne trie pas entre les situations de désespoir», défend Julien Bayou

Au premier jour des «Journées d'été écologistes», qui se sont ouvertes ce jeudi 19 août à Poitiers (Vienne), Julien Bayou est revenu sur les propos controversés d'Emmanuel Macron qui, lundi dernier, avait estimé que l'Europe doit «se protéger contre des flux migratoires irréguliers importants» en provenance d'Afghanistan.

Interrogé par CNEWS depuis le Parc de Blossac, qui accueille l'université d'été d'Europe Ecologie-Les Verts (EELV) jusqu'à dimanche, le secrétaire national du parti écologiste a ainsi réitéré ses critiques à l'égard du chef de l'Etat sur la question des Afghans.

Pour Julien Bayou, Emmanuel Macron est sur ce sujet «en-dessous de tout». «On ne trie pas entre les situations de désespoir», a-t-il affirmé.

De même, alors que plusieurs maires écologistes et socialistes, parmi lesquels les édiles de Marseille, Grenoble ou encore Laval, se sont dits prêts à accueillir des réfugiés en provenance d'Afghanistan, pays tombé aux mains des talibans le 15 août dernier, Julien Bayou est allé dans leur sens.

Aucun moyen chiffré donné

«Le chef de l'Etat abîme la notion d'asile», a-t-il dit, sans toutefois indiquer clairement quels pourraient être les moyens, logistiques ou financiers, mis en oeuvre par les mairies vertes dans l'accueil des Afghans.

Pour rappel, lors de son allocution lundi 16 août sur la situation en Afghanistan, Emmanuel Macron avait déclaré que «l’Europe ne peut pas à elle seule assumer les conséquences de la situation actuelle» et que «nous devons anticiper et nous protéger contre des flux migratoires irréguliers importants qui mettraient en danger ceux qui les empruntent et nourriraient les trafics de toutes natures».

Mais si le président de la République avait pris le soin de rappeler que «la France fait et continuera de faire son devoir pour protéger celles et ceux qui sont les plus menacés», ses mots avaient suscité une pluie de critiques, surtout à gauche de l'échiquier politique.