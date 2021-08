Coronavirus : la situation épidémique reste critique aux Antilles

Avec des taux d'incidence de 1115 en Martinique et 2175 en Guadeloupe, la situation sanitaire aux Antilles reste compliquée. De nouvelles évacuations et de nouveaux renforts sont prévus.

Les hôpitaux des Antilles restent débordés. La directrice générale de l'Agence régionale de santé en Guadeloupe Valérie Denux a indiqué lors d'une conférence de presse qu'il y a «86 lits de réanimation sur tout le territoire et 82 sont occupés. Or, nous avons 5 à 7 entrées par jour».

Au CHU de Guadeloupe, 40% des lits sont désormais occupés par des patients Covid-19, et la morgue est saturée, a indiqué mercredi Gérard Cotellon, le directeur général du CHU à l'AFP. Les 46 lits de réanimation ouverts sont occupés et les urgences enregistrent jusqu'à 80 passages par jour, pour le Covid uniquement.

Face à ces difficultés, la solidarité continue. De nouvelles évacuations sanitaires vers la métropole sont «en cours d'organisation pour la fin de semaine ou le tout début de semaine prochaine», afin de désengorger les services de réanimation de Pointe-à-Pitre et Fort-de-France.

«Un peu plus de 120» soignants sont partis mardi pour la Guadeloupe et la Martinique, et «d'autres renforts arrivent vendredi», toujours «équitablement répartis entre les deux îles», selon le ministère.Ces professionnels de santé -dont le nombre n'a pas été précisé- doivent assurer «la relève» des 240 médecins, infirmiers et aide-soignants arrivés la semaine dernière.