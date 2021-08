Douai : des équipes mobiles pour vacciner les personnes âgées

Mobilité réduite, craintes... Alors qu'environ 660.000 personnes âgées de plus de 80 ans ne sont toujours pas vaccinées en France, le vaccinodrome de Douai, dans le Nord, a eu l'idée d'aller directement à la rencontre des séniors en déployant des équipes mobiles qui se déplacent à domicile pour rassurer et convaincre.

Leur mission est d'un réel intérêt public dans la mesure où beaucoup de personnes âgées semblent démunies face à l'épidémie de Covid-19.

«Avec tous les dires à droite et à gauche, on finit par ne plus croire personne», résume ainsi Jacques Flinois, 87 ans, que CNEWS a pu rencontrer.

Son infirmière à domicile, Véronique Karbowy, avance également une autre explication : «Beaucoup disaient qu'ils étaient trop vieux et qu'il fallait laisser la place aux plus jeunes».

Elle a dû dans ce contexte déployer des efforts de pédagogie pour rassurer quant au vaccin, sur sa disponibilité mais aussi son efficacité, d'autant que ces publics sont en première ligne face au virus car très fragiles.

En France, encore 16 % des plus de 80 ans ne sont toujours pas vaccinés. Tout autant de personnes susceptibles de développer une forme grave du Covid-19.