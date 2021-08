Le plus grand paquebot du monde fait ses premiers ronds dans l'eau à Saint-Nazaire

C'est au large de Saint-Nazaire, vendredi 20 août, que «Wonder of the Seas» a goûté pour la première fois à la mer. Une sortie qui s'inscrit dans une série d'essais techniques avant la livraison du paquebot au client, un amarteur américain.

Ils sont venus nombreux pour admirer la prouesse technique. Après avoir pataugé dans les eaux de la Loire, «Wonder of the Seas» a foulé les vagues de l'océan. Construit aux Chantiers de l’Atlantique à Saint-Nazaire, ce géant des mers, long de 362 mètres et haut comme un immeuble de 20 étages, a enfin quitté le nid. Pendant trois jours et demi, 500 techniciens embarqués vont procéder à une batterie de tests afin de pousser le paquebot dans ses retranchements.

Plus de 7.000 passagers

«Nous allons le faire tourner et s'arrêter dans des conditions extrêmes», confie Jean-Yves Jaouen, directeur des opérations des Chantiers de l'Atlantique. Et pour cause, «Wonder of the Seas» a besoin de 2 kilomètres pour s'arrêter, il est donc indispensable de vérifier ses performances.

Le paquebot, avec une capacité d'accueil de 7.000 passagers avait déjà été mis à l'eau en septembre 2020 lors d'un transfert de bassin. Construit pendant trois ans, il ne sera livré qu'en novembre 2021 à son propriétaire l’armateur américain Royal Caribbean Cruise Line (RCCL). «Wonder of the Seas» devra par la suite rejoindre Shanghai (Chine), son port d'attache pour une exploitation commerciale dans toute l'Asie.