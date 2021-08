Soignants : pression sanitaire et agressions

Depuis quelques semaines, les professionnels de santé constatent une évolution du comportement des personnes qui viennent se faire vacciner. En janvier et février, ils recevaient des cadeaux comme des boites de chocolat. Aujourd'hui, ils essuient des agressions verbales.

Charlotte est infirmière libérale et travaille au centre de vaccination de Valenciennes. Il y a quelques jours, une patiente l'a agressée. Le président de l'Association des infirmiers libéraux du Hainaut constate qu'il n'est plus possible de travailler dans de bonnes conditions.

Des agressions qui conduisent certains professionnels à ne plus vacciner. Les professionnels de santé doivent également faire face à un autre problème : des personnes sont prêtes à dépenser jusqu'à 1.000 € pour avoir leur QR code, sans vaccination.