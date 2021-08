Vaccin : «il y a une certaine frange de la population que l’on n'arrivera pas à convaincre», selon Sophie Cluzel

Sophie Cluzel était l'invitée de La Matinale de CNEWS dimanche 22 août. La secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées a rappelé l'importance de la vaccination afin de protéger les personnes fragiles.

«Le vaccin sauve des vies», a martelé Sophie Cluzel, invitée de La Matinale. «Il faut absolument se faire vacciner, c'est ça notre liberté. C'est le vaccin qui peut nous l'amener.» La secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées, a répondu ainsi aux manifestants opposés au pass sanitaire et à l'obligation vaccinale qui défilent chaque week-end depuis six semaines au cri de «liberté», scandé dans les cortèges.

«De toute façon il y a une certaine frange de la population que l’on n'arrivera pas à convaincre, ça c'est indéniable, qui aurait été la même si on avait manqué de vaccins, a enchaîné Sophie Cluzel. Ceux-là, ils seront toujours présents, c'est aussi un ADN français d'être dans une revendication. Mais on a une liberté formidable en France puisque tout le monde peut s'exprimer.»

Le vaccin n'est pas obligatoire a rappelé la secrétaire d'Etat, membre du gouvernement depuis 2017, qui joue la carte de l'apaisement : «Nous incitons à la vaccination, c'est le plus important». Et ce, au lendemain d'une manfinestation qui a notamment mobilisé une partie des sapeurs-pompiers, profession concernée par l'obligation vaccinale avec les soignants des secteurs public et privé, et les aides à domicile.

Ce samedi 175.503 manifestants ont été recensés dans toute la France par le ministère de l'Intérieur. Un chiffre en baisse par rapport aux 214.845 personnes du samedi 14 août dernier.