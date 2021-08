Antilles : «Le système hospitalier est totalement submergé», témoigne Patrick Karam

Patrick Karam, vice-président Libres! du conseil régional d'Ile-de-France, témoigne ce lundi matin dans la Matinale de CNEWS de la situation dramatique aux Antilles.

Présent sur place, Patrick Karam souligne qu'il «n'imaginait absolument pas» la situation actuelle des Antilles. «C'est une course contre la montre qui est aujourd'hui engagée et on ne voit pas la fin», déplore-t-il.

Et d'expliquer : «Ils ont créé des lits en réa' à tour de bras et une fois créé, tout de suite le lit occupé. Le système hospitalier est totalement submergé. Des gens qui devraient être en réanimation, on les mets dans le système hospitalier classique. Des gens qui devraient être hospitalisés, on les renvoie chez eux. Et en médecine de ville, on ne trouve plus de respirateurs».

«Du jamais vu»

Alors que les taux d'incidence explosent en Martinique et en Guadeloupe, Patrick Karam insiste : «c'est du jamais vu ! Même en Ile-de-France, au plus fort de la vague qui nous avait submergé, jamais on s'était rapproché de ces chiffres-là».

Le vice-président du conseil régional francilien est actuellement aux Antilles en raison de l'envoie par l'Ile-de-France de 26 lits de réanimation, 13 en Guadeloupe et 13 en Martinique.