Coronavirus en Martinique : les appels à l’aide de la population augmentent avec l’angoisse du virus et du confinement

Les appels s'intensifient à la plateforme de prévention SOS Kriz en Martinique. La peur du virus et l’angoisse du confinement augmentent.

L’association croule sous les appels. Des appels de détresse de Martiniquais inquiet face à la reprise galopante de l’épidémie.

« Souvent on a des personnes qui se disent envahies par toutes les informations qu’elles reçoivent à la télévision, que c’est anxiogène, que ça fait peur, qu’elles ont peur de mourir, du vaccin. Elles ne savent pas quoi faire », explique Fabienne Sainte-Rose, secrétaire et membre fondatrice de SOS Kriz.

Depuis quelques semaines, l’association remarque un épuisement général de la population.

« On constate que beaucoup de personnes, d’adultes et d’enfants n’ont pas eu ces temps de repos qu’ils espéraient, la plupart des gens me disent qu’ils n’ont pas eu les vacances qu’ils avaient imaginé, ou extrêmement réduites ou complètement bouleversés, et on leur dit maintenant qu’il faut se préparer pour la rentrée » nous explique le Professeur Louis Jehel, psychiatre et président de SOS Kriz.

La situation épidémique reste hors de contrôle dans les doms toms. En Martinique le taux d’incidence avoisine les 1000 pour 100 000 habitants.