Covid-19 : faut-il rendre la vaccination obligatoire pour les profs ?

Jean-Michel Blanquer a révélé le protocole pour la rentrée : cours en présentiel dans les écoles, collèges et lycées, masque obligatoire à l'intérieur dès le primaire, et limitation du brassage par niveau et aération renforcée. Mais pas d’obligation vaccinale pour les professeurs. Une situation qui peut inquiéter certains parents d’élèves.

Nouvelle rentrée scolaire et nouvelles inquiétudes pour les parents. Pour protéger au mieux les enfants, fallait-il obliger les enseignants à se faire vacciner ?

Si on suit la logique, les professeurs devraient se faire vacciner. Le ministre de l’Education, Jean-Michel Blanquer affirme faire confiance aux professeurs, qui se seraient déjà largement fait vacciner. Cet été, la société française de pédiatrie a plaidé pour une obligation vaccinale pour les enseignants.

Mais certains médecins justifient la fin de non-recevoir du gouvernement. Des campagnes de vaccination à proximité ou au sein même des collèges et lycées auront lieu dès la rentrée, à destination du personnel comme des élèves.