Jeux paralympiques de Tokyo : A la découverte du rugby-fauteuil

Ce mardi 24 août aura lieu le coup d’envoi des Jeux paralympiques de Tokyo. A cette occasion, zoom sur un handisport où la France est particulièrement bien classée : le rugby-fauteuil. Un sport original, inventé au Canada en 1976.

C’est parti pour 32 minutes de jeu effectif pour ces deux équipes de quatre joueurs en fauteuil manuel. Dribbles, accélérations, passes en arrière comme en avant. Pour l'emporter il faut marquer le plus d’essais en franchissant la ligne de but adverse.

Vous voilà des pros du rugby-fauteuil, un handisport créé pour des personnes tétraplégiques, qui s’inspire du hockey sur glace et se joue sur un terrain de basket avec... un ballon de volley. «Un ballon rond sur un terrain de basket ça rebondit vachement plus droit, et de façon beaucoup plus prévisible qu'un ballon de rugby», explique Thomas Ybert, joueur de rugby-fauteuil.

Du rugby, ce sport a pris les chocs aussi violents que bruyants, mais entre fauteuils uniquement. «On a le fauteuil offensif, avec un avant arrondi qui va permettre de rebondir sur les impacts et aller marquer, et les fauteuils défensifs, avec une grille à l'avant vouée à bloquer la roue [de l'adversaire]», détaille William Ybert, assistant-coach de l'équipe de France de rugby-fauteuil.

En marge du terrain, Steven est souvent l’homme du match. Ce mécano répare 8 à 12 roues par match, en quelques minutes à peine. Il existe en France près de 200 licenciés dans une quinzaine de clubs, dont certains accueillent des personnes valides pour découvrir cette discipline olympique.

A Tokyo, les phases de poules du rugby-fauteuil auront lieu à partir du 25 août. La France aura fort à faire puisqu'elle se retrouve avec le pays hôte champion du monde en titre, le Japon, mais aussi les doubles champions paralympiques australiens et les vice-champions d'Europe danois.