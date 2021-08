Autotests : les pharmaciens sont sceptiques

Difficile de se faire superviser pour un autotest. Dans la capitale, de nombreuses pharmacies préfèrent se concentrer sur la réalisation de tests PCR ou antigénique, plus chers, mais aussi plus fiable concernant les résultats.

A Paris, l'autotest, valable dans le cadre du pass sanitaire, à condition d'être réalisé sous l'oeil d'un professionnel de santé, est boudé par les pharmaciens.

«La fiabilité par rapport à un test antigénique ou PCR est nettement moindre, donc nous en tant que responsabilité, on préfère ne pas s’engager pour l’autotest», nous confie Jean Marc Selve, pharmacien.

Se pose également la question d'une rétribution trop faible pour les officines : 12,90€ pour un autotest, soit deux fois moins que pour un antigénique. «L’autotest est plus rapide, on voit la personne qui effectue son prélèvement, on n’a pas besoin d’avoir une personne qui s’occupe de ça, donc nous le fait de faire un test antigénique, ça nous amène deux personnes en plus au niveau du personnel, donc globalement ce n’est pas évident que ce soit plus rémunérateur que cela».

A cela, s'ajoute des questions de logistique, loin de faire l'unanimité chez les pharmaciens.

«Il y a de la demande, donc on fait les tests antigéniques, après on ne peut pas non plus multiplier les choses comme ça parce que ça demande de se réorganiser en permanence», explique Béatrice Clairaz, Présidente de l'Union de Syndicats de Pharmaciens d'Officine Hauts-de-Seine.

Moins intrusif que les tests classiques, l'autotest pourrait en revanche séduire les patients. Attention toutefois car leurs résultats ne sont pas reconnus pour voyager à l'étranger.