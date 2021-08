Conditions climatiques : le prix des fruits et des légumes a explosé

Cette année la production de fruits et légumes en France a été ralentie par un été où le soleil s’est fait attendre et un printemps marqué par de fortes gelées. Certains fruits et légumes ont vu leurs prix flamber dans les magasins.

Avec une production en baisse sur certains fruits et légumes, et une forte demande de la consommation, les prix s'envolent, mais pas ceux des producteurs.

La baisse de la production ne se répercute pas encore dans les supermarchés.

Certains consommateurs ont pris l'habitude de venir directement chez les producteurs. Les serres ont permis de produire certains fruits et légumes, mais cette production reste inférieure à celle d'un champs.