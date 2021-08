La droite fait sa rentrée en ordre dispersé

Les choses sérieuses commencent pour la droite, qui entame cette semaine sa rentrée alors que l'épineuse question de son candidat à la présidentielle reste encore à régler.

Premier à s’être lancé dans la course à la présidentielle, Xavier Bertrand fait cavalier seul et refuse de participer à une primaire de la droite. Face à lui, Valérie Pecresse, ex LR, vise, elle aussi, l’Elysée. Pour elle, la primaire à droite, est essentielle pour gagner l’élection.

Le médecin Philippe Juvin, maire de La Garenne-Colombes, s’est aussi porté candidat.

Mais d’autres font attendre leur décision : c’est le cas de Michel Barnier, l’ancien négociateur européen pour le brexit, le patron des sénateur LR, Bruno Retailleau ou encore Laurent Wauquiez, l’ex-président du parti. Les Républicains désigneront en novembre celui qui défendra les valeurs de la droite à la présidentielle.