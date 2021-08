Michel Onfray sur les antivax : «On ne croit plus les médecins, on ne croit plus la Science»

Le philosophe Michel Onfray était l'invité de Laurence Ferrari dans la Matinale de CNEWS ce jeudi 26 août.

Au cours de l'entretien, il a notamment réagi au mouvement des antivax : «On ne croit plus les médecins, on ne croit plus la Science [...] L'expertise a disparu et tout le monde se trouve expert et tout le monde se met à dire des choses extravagantes».

«Je pense qu'il y a beaucoup parmi les antivax ou les antipass, des gens qui ont des raisons de le penser», a-t-il ajouté.

Selon Michel Onfray, la défiance d'une partie de la population au vaccin anti-Covid ou au pass sanitaire témoigne en réalité d'une défiance généralisée contre l'autorité : ce sont «des gens qui sont plutôt anti-Tout, ils ne croient plus à l'expertise, ils sont dans une espèce de nihilisme généralisé et ça raconte plus le nihilisme de notre époque qu'autre chose».