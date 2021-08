Variant Delta : quel risque pour les enfants ?

Une étude alarmante. Selon les projections de l’Institut Pasteur, la moitié des contaminations de septembre toucheront les 0-17 ans. En cause, la propagation du variant Delta, plus contagieux que les autres autres souches.

Selon les médecins, il ne provoquerait pas de formes plus graves que les autres souches. Ce qui inquiète en revanche, c'est sa transmissibilité. Très contagieux, ce variant provoque plus de contaminations et donc plus d'hospitalisations. Avec des conséquences parfois graves pour les plus jeunes.

Autre inquiétude : les pédiatres redoutent une hausse des cas de PIMS, le syndrome inflammatoire multi-systémique pédiatrique post-Covid. Une maladie qui entraîne une rougeur des yeux, de la fièvre ou encore des troubles digestifs.

Avec dans de nombreux cas, une inflammation du myocarde. En tout, Santé publique France a recensé 635 cas, un chiffre en hausse selon les pédiatres.