Le festival de l'andouillette revient à Arras

C'est le seul événement d'ampleur cet été à Arras. La fête de l'andouillette revient après une annulation l'an dernier due à l'épidémie de Covid-19.

Cette année les restaurateurs doivent s'adapter pour accueillir les clients dans le respect des restrictions sanitaires.

La fête sera plus modeste que les éditions précédentes, avec notamment moins d'animations et un périmètre plus restreint, mais les visiteurs sont tout de même au rendez-vous.