Covid-19 : les centres s'organisent pour la troisième dose de vaccin

Depuis ce lundi 30 août, toutes les personnes âgées d’au moins 65 ans et celles souffrant de comorbidités sont éligibles à une troisième injection de vaccin contre le Covid-19. Partout en France, les centres s'organisent comme à Lacanau, en Gironde.

Dès le vendredi précédent, les patients étaient d'ailleurs déjà nombreux à prendre rendez-vous dans ce centre en prévision de cette semaine.

Et avant même le début officiel de la campagne vaccinale destinée aux séniors et aux plus fragiles, certains ont même déjà eu leur rappel.

«Il restait des doses et cela nous a permis de ne pas gaspiller», a expliqué l'une des médecins rencontrées dans ce centre à CNEWS.

Une logistique qui du reste s'adapte jour après jour à la demande.

Pas une troisième dose, mais un rappel

«D’une semaine sur l’autre, on commande les doses en fonction de la capacité du centre de vaccination et en fonction des besoins on peut toujours réjuster», a expliqué Dina Faria, responsable coordination centre de vaccination de Lacanau.

Quant aux personnes qui ne se sont pas encore inscrites, elles ne sont généralement pas inquiètes du nombre de doses disponibles. «Il faut absolument la faire», a résumé une patiente.

Par ailleurs, les médecins ne parlent pas de troisième dose, mais plutôt de rappel comme pour tout vaccin.

«Comme pour certaines maladies infantiles, c’est un rappel, pas une troisième dose, c’est quelque chose de naturel et que nous avons coutume de faire», décrypte le Docteur Pometan, médecin au centre de vaccination de Lacanau

Pour le moment, ce rappel de vaccin anti-Covid n’est offert qu’aux personnes de plus de 65 ans et celles souffrant de comorbidités. Il faut également attendre six mois après la dernière injection pour recevoir ce rappel.