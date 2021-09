Marseille : la détresse des habitants

Focus sur la situation de la ville de Marseille en terme de précarité. Marseille est-elle l'une des plus grandes villes de France les plus pauvres ? Eléments de réponses.

Marseille et ses 868.277 habitants est la ville la plus pauvre des six plus grandes villes de France. Un quart de la population vit avec un revenu disponible inférieur à 1.000 euros par mois. En 2018, le taux de pauvreté s'élevait à 26%, contre 21% pour la ville de Nice qui talonne la cité phocéenne, suivie de Toulouse, Nantes, Paris et Lyon.

Marseille, c'est aussi un taux de chômage très élevé estimé à près de 17% toujours selon l'INSEE, et une part des familles monoparentales important avec plus de 13%.

La situation catastrophique de certaines écoles marseillaises jugées vétuste inquiète également. Un tiers des écoles de la ville nécessite des travaux lourds, et la grande vétusté du parc immobilier phocéen est souvent pointée du doigt avec ses nombreux marchands de sommeil et logements insalubres estimés au nombre de 40.000.