Toulouse : une école musulmane signalée à la justice

Le signalement à la justice date de juillet dernier. A l'issue de deux contrôles au sein de l'école musulmane Al-Badr, à Toulouse (31), le recteur de l'Académie de Toulouse a constaté des manquements au sein de l'établissement.

Ce dernier pointe notamment l'impossibilité d'assurer les enseignements scientifiques expérimentaux, faute de locaux et de matériel de laboratoire et une mauvaise tenue du registre des enseignants et de l'assiduité des élèves.

Alors que les parents des 130 élèves du groupe scolaire ont été mis en demeure d'inscrire leurs enfants dans une autre école, le maire de Toulouse exhorte le gouvernement à agir, dans une lettre envoyée au ministre de l'Education nationale.

En 2016 déjà, l'école Al-Badr avait été contrainte à la fermeture par le tribunal correctionnel, pour enseignement non conforme. A l'époque, son directeur avait été condamné à 4 mois de prison avec sursis, deux décisions qui avaient été retoquées par la Cour d'appel en 2018.