Covid-19 : une nouvelle rentrée des classes sous protocole sanitaire

Une rentrée des classes très spéciale cette année encore… Pour cette rentrée 2021, un protocole sanitaire continue de s'appliquer dans les écoles, comme dans cet établissement de Saint-Aubin-de-Médoc, en Gironde.

A l'école Jean de La Fontaine, les équipes de CNEWS ont pu suivre des classes de CP et de CE1.

Premier constat : tout s’est bien passé. En effet, tout le monde semble beaucoup moins inquiet que l’an dernier et essaye d’oublier la crise sanitaire, malgré les différentes mesures mises en place.

Le port du masque en entrant dans l’école est notamment devenu un réflexe pour beaucoup des élèves. Et les enfants comme leurs parents ne semblent plus inquiets face aux mesures sanitaires.

«Ca fait pratiquement un an et demi qu’ils sont confrontés au Covid. Ils sont habitués», résume Jean-Michel, papa de Raphaël, 9 ans.

«Je pense qu’on peut garder le masque à l’intérieur et qu’à l’éxtérieur on peut l’enlever. Ca permet de respirer car avec le masque toute la journée, c’est pas très agréable», estime pour sa part le garçonnet.

Ici comme dans beaucoup d'écoles, la rentrée se fait au compte-goutte pour éviter les contacts entre les classes.

«On s’est un peu habitués à vivre malheureusement avec ça, avec ces contraintes et ce protocole. On a tous envie de revenir à une situation normale», soupire de son côté Sandrine Lucas, directrice de l’école Jean de La Fontaine.

Au niveau des élus, ces mesures coûtent cher aux petites communes. Ici plusieurs centaines de milliers d’euros sont consacrés à la lutte contre le virus.

«Ca demande plus d’investissements, plus de personnel, lorsque par exemple on nettoie une table entre deux services au restaurant scolaire ou quand on fait l’acquisition de capteurs de CO2», conclut Christophe Duprat, le maire de Saint-Aubin-de-Médoc.