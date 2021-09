Marseille : les armes à feu se banalisent

Les armes se banalisent à Marseille, et plus particulièrement l'usage de fusils d'assaut. Tel est le constat qui est fait par de nombreux syndicats de police, et qui est corroboré par la multiplication des homicides ces dernières semaines.

Il y aurait près de 500 armes à feu saisies chaque année dans les Bouches-du-Rhône. Selon les informations du journal Le Monde, la moitié d'entre elles seraient des armes «d'épaule», comme les fusils d’assaut.

Des armes qui proviendraient essentiellement des Balkans, mais aussi d'Afrique du Nord, ou encore de vols réalisés dans des armureries. Des objets qui suscitent la terreur dans certains quartiers.

Pour de nombreux syndicats de police, la lutte contre les armes à feu passe essentiellement par le démantèlement des réseaux de trafic de drogue. Mais il faut, selon eux, davantage de moyens d'enquête.