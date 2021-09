Le boom du CBD

Les boutiques de CBD poussent comme des champignons. La France cède à son tour à la vogue de ces produits dérivés du cannabis. Produit tout à fait légal, mais dont le parfum en évoque un autre qui ne l'est pas, le CBD doit sans doute une partie de son succès à ce cousinage.

Depuis un an, le CBD, un dérivé illégal du chanvre fait un carton. Chaque semaine, des boutiques, des rayons s’ouvrent partout en France. «On a ouvert six boutiques en France en deux mois et demi et les demandes n’arrêtent pas de tomber. On a pour projet d’en ouvrir une vingtaine dans l’année. C’est vraiment un tout public, on a autant de personnes âgées que de jeunes».

On le trouve en savon, fleur, thé, liquide à vapoter, cosmétiques au miel. Le CBD ou encore cannabidiol reste un produit peu actif mais pas totalement inoffensif. «Le danger, c’est quand on commence à l’utiliser comme un médicament et que c’est vendu avec des vertus thérapeutiques pour des gens qui peuvent avoir des vulnérabilités qui nécessiteraient de consulter plutôt un médecin».

La plupart des revendeurs restent dans la vente d’un produit bien-être. «Nous ne sommes pas là pour prendre la place des médecins. On est simplement là pour proposer un produit de substitution qui serait adéquate pour le client en question».

Le CBD n’est pas un psychotrope stupéfiant. Ces molécules permettent quand même d’apporter aux consommateurs une sensation de détente.