«Monsieur Macron, venez sur le pont Riquet», Tarak Sassi, du collectif Paris Anti-Crack, interpelle le président

Alors qu'Emmanuel Macron achève, ce vendredi 3 septembre, une visite de trois jours à Marseille, au cours de laquelle il a présenté un vaste plan d'urgence pour la ville, Tarak Sassi, membre du collectif Paris Anti-Crack, a tenu à rappeler au chef de l'Etat que d'autres territoires du pays sont, eux aussi, en souffrance.

Invité de Pascal Praud dans l’Heure des Pros, cette figure désormais bien connue des riverains en lutte contre le trafic du crack qui mine Paris a notamment évoqué la situation catastrophique du 18e arrondissement de la capitale, où se mêlent les toxicomanes et les enfants sur la route de l’école.

«Tout d’abord, je tiens à m’adresser à monsieur Macron. Monsieur Macron décide de partir à Marseille, soit ok, il y a là-bas une situation catastrophique mais est-ce que Marseille est la seule ville affectée par la toxicomanie et la drogue ? Non», tient d'abord à rappeler Tarak Sassi.

Et de poursuivre : «Les Hauts-de-France, comme Amiens, Lille ou Roubaix, sont aussi touchés. Et monsieur Macron dit qu’à Marseille, il n’y pas de zones de non droit ? Monsieur Macron, je tiens à vous inviter sur le pont Riquet», lance ensuite l'associatif à l'adresse du président de la République.

Des riverains à bout et à cran

Le pont de la rue Riquet, parfois appelé plus simplement «pont Riquet», est un pont routier de Paris permettant le franchissement des voies ferrées de la gare de l'Est. Il est parcouru par la rue Riquet et marque la limite du 19e arrondissement de la capitale.

Cet axe est notamment emprunté par plusieurs familles pour rejoindre les écoles du quartier. Seulement voilà, depuis plusieurs mois, il est aussi devenu un repère de nombreux toxicomanes et dealers de crack.

Lundi dernier, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a proposé la mise en place de quatre sites de prise en charge pour les toxicomanes. Mais les riverains, désespérés, ne sont pas convaincus par les solutions apportées.