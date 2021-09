Eric Ciotti relance le débat sur le port du voile par les mineures

Le candidat à la primaire de droite Eric Ciotti, invité du Grand Jury sur RTL dimanche, a réitéré sa volonté d'interdire le port du voile pour les mineures. Les réactions restent divisées.

Depuis des années, Eric Ciotti mène à l’Assemblée Nationale un combat pour l’interdiction du port du voile chez les mineures. Ce dimanche, il a réaffirmé sa position sur le plateau de RTL, et relancé le débat.

Pour le député MODEM François Pupponi, «si on le fait, il faut le faire pour toutes les religions» et interdire donc circoncisions, baptêmes…. Une position partagée par l’imam de Bordeaux.

Le maire de Béziers Robert Ménard se range lui du côté du député LR des Alpes-Maritimes. «On ne peut pas être le pays l’égalité des hommes et des femmes et accepter qu’une gamine de 7 ou 8 ans, voyez si on lui a demandé son avis, soit entièrement voilée. C’est inacceptable » déclare-t-il.