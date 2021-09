Procès du 13 novembre : le patron de la BRI revient sur l'assaut qu'il a mené au Bataclan

Le soir du 13 novembre 2015, il a mené l'assaut au Bataclan pour libérer les otages retenus par les terroristes. Le commissaire Molmy, chef de la BRI à cette époque, témoigne aujourd'hui pour CNEWS de cette opération des plus délicates. Retour sur une nuit dont Christophe Molmy a toujours chaque minute gravée en tête.

Au départ, le commissaire Molmy et ses hommes sont envoyés rue de Charonne. Mais en route, contre-ordre, direction le Bataclan. Lorsqu'il entre avec ces hommes dans la salle de spectacle, il ne sait rien des événements, n'a aucune idée «du nombre de terroristes présents», mais a pour mission de «reprendre les lieux».

La suite va le marquer à jamais. A l'intérieur, il se retrouve face à la fosse qui «était totalement couverte de corps». Les morts, les blessés, mais aussi «les valides qui n'osent plus bouger»...

Presque six ans après, le procès des attentats du 13 novembre 2015 s’ouvre à Paris, ce mercredi 8 septembre. Un rendez-vous hors norme rassemblant 20 accusés, 1.800 parties civiles, 330 avocats et un dossier de plus d'un million de pages.