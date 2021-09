Procès du 13 Novembre : le calendrier d'un procès hors norme

Les deux premiers jours du procès des attentats du 13 Novembre seront entièrement consacrés à l’appel des parties civiles, qui sont près de 1.800. Le troisième jour permettra d’entrer dans le cœur du sujet avec la lecture du rapport du président de la cour d’assise.

Les enquêteurs et les experts seront entendus les deux semaines suivantes, avant l'audition des rescapés et proches des personnes décédées prévue pour durer cinq semaines. Les premiers interrogatoires des accusés débuteront au mois de novembre.

Leurs proches et plusieurs témoins seront également appelés à la barre, notamment François Hollande, président de la République à l’époque et l’ancien premier ministre Bernard Cazeneuve. En janvier et pendant trois mois, la cour d’assises spécialement composée se penchera sur les préparatifs, la logistique des attentats et leur exécution.

Les accusés seront à nouveau entendus. Les débats devraient être clos au printemps. Débuteront alors les plaidoiries de parties civiles, prévues pour durer deux semaines et demi. Puis pendant 4 jours, le réquisitoire à trois voix des avocats généraux.

Enfin à partir du 6 mai et durant deux semaines et demi, les plaidoiries de la défense. Puis la cour se retirera pour délibérer, pendant deux jours. Le verdict devrait être rendu à la fin du mois de mai.