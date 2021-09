13 novembre 2015 : huit attentats en 33 minutes

Ce mercredi s'ouvre le procès des attentats du 13 Novembre. En 2015, 3 commandos avaient perpétré huit attentats en moins de 33 minutes, causant la mort de 130 personnes.

Le 13 novembre 2015, un soir resté dans toutes les mémoires au cours duquel la terreur a pris le contrôle de Paris. Ce soir là, en 33 minutes, pas moins de 8 attentats sont perpétrés par 3 commandos distincts à différents endroits de la capitale et des environs.

Plusieurs sites sont visés, dont le Stade de France. A 21h20, deux explosions, entendues depuis le stade, sonnent le début de l’horreur.

5 minutes plus tard en plein cœur de Paris, des bars et restaurants des Xème et Xième arrondissements sont mitraillés, causant la mort de trente-neuf personnes.

21h40, le troisième groupe arrive au Bataclan, et abat froidement 90 spectateurs. Au total, 130 personnes perdent la vie et des centaines d’autres sont blessées.

Quelques jours plus tard, le 18 novembre, la police effectue une descente dans un appartement de Saint-Denis. Le Belge Abdelhamid Abaaoud, membre très actif de Daesh, est tué au cours de l’opération.

La Belgique, et Bruxelles en particulier, était au cœur de l’enquête sur les attentats de Paris. Des liens avaient été établis entre la capitale belge et plusieurs suspects, dont le Français Salah Abdeslam, né en Belgique et arrêté le 18 mars 2016. C'est sur lui que tous les regards seront posés lors du procès qui s'ouvre ce mercredi.