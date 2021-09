Avis à tous les patients de plus 50 ans, non vaccinés et testés positifs à la Covid : l’Institut Pasteur de Lille recherche des candidats pour l’essai clinique de son traitement.

Un travail mené par les chercheurs lillois depuis plusieurs mois. Ce pourrait être une nouvelle arme déterminante contre l’épidémie de Covid car ce traitement permettrait de combattre les formes graves de la maladie.