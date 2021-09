Obligation vaccinale des ambulanciers : vers une pénurie d'ambulances ?

La date du 15 septembre pour l'obligation vaccinale des soignants approche. Les ambulanciers, concernés également, n’ont pas tous franchi le pas.

Selon une enquête menée fin août par la Fédération nationale de la mobilité sanitaire (FNMS), "13% de la profession ne serait pas vaccinée et ne souhaiterait pas l'être", indique son président Thierry Schifano, précisant avoir reçu des réponses de 242 entreprises employant plus de 6.900 salariés - sur un total d'environ 60.000 dans le secteur.

Un résultat plus qu'inquiétant, car s'il se confirme dans les faits, "on risque d'avoir de véritables difficultés, avec une rupture du parcours de soins des patients et une augmentation de la carence ambulancière", c'est-à-dire des refus d'interventions pour le compte du Samu, prédit-il.