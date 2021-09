Présidentielle 2022 : Eric Zemmour crédité de 10% des intentions de vote

Toujours pas déclaré candidat à la présidentielle 2022, Eric Zemmour n’en séduit pas moins de nombreuses personnes. Selon un sondage Harris Interactive pour Challenges, il récolte 10% des intentions de vote au premier tour.

Eric Zemmour passe donc une barre symbolique et poursuit sa dynamique. Il était en effet crédité de 5% des intentions de vote en juillet et de 7% début septembre.

Il talonne directement Jean-Luc Mélenchon (11%) et se rapproche de Xavier Bertrand (14%), pris par l’institut de sondage comme représentant de la droite traditionnelle. Marine Le Pen est plus loin devant (19%) et Emmanuel Macron se place en tête, avec 23%.

Derrière, Yannick Jadot, pris comme candidat écolo, et Anne Hidalgo (PS), suivent Eric Zemmour, à 7%.

Challenges explique que les perdants d’une candidature d’Eric Zemmour seraient plutôt, selon le sondage, Xavier Bertrand et Nicolas Dupont-Aignan (2%). Ils ont chacun perdu un point par rapport au score obtenu la semaine dernière. Marine Le Pen est restée stable.