Marie-Estelle Dupont, psychologue : «Qu’on foute la paix aux ados et aux enfants, qu’on leur enlève le masque»

Invitée ce jeudi 16 septembre de l'émission l’Heure des Pros, présentée par Pascal Praud sur CNEWS, la psychologue Marie-Estelle Dupont a poussé un coup de gueule au sujet de la gestion de la crise sanitaire et de ses répercussions sur les jeunes. «Qu’on foute la paix aux ados et aux enfants, qu’on leur enlève le masque», a-t-elle plaidé.

Le sujet du débat concernait plus précisément le potentiel allégement des mesures sanitaires évoqué par Emmanuel Macron.

Face à l'U2P, l'Union des entreprises de proximité, le chef de l'Etat a ainsi affirmé à la mi-journée que «le pass sanitaire n’est pas un objectif en soi» et que «si on pouvait arrêter le pass sanitaire demain (il) serai(t) le plus heureux des hommes.»

«Le pass sanitaire, a-t-il poursuivi, était pour inciter la vaccination. On va le conserver et dés que les conditions sanitaires le permettront on lèvera certaines contraintes».

En studio, face notamment à Jérôme Béglé, directeur adjoint de la rédaction du Point, et au journaliste Jean-Claude Dassier, la psychologue et auteure spécialiste des relations intergénérationnelles, a d'abord rappelé que «depuis le début de la crise, les services de pédopsychiatrie sont submergés par les appels»

«Les ados s’effondrent»

D'après Marie-Estelle Dupont, «les ados s’effondrent, la rentrée est catastrophique, il y a des étudiants dans des amphis bondés qui tombent dans les pommes à cause du masque pendant des cours magistraux qui durent trois heures».

Et ainsi de conclure : «Qu’on foute la paix aux ados et aux enfants, qu’on leur enlève le masque». Des propos qui ont quelque peu agacé ses interlocuteurs qui ont tenté à plusieurs reprises de lui couper la parole.

«Je voudrais qu’on laisse Marie-Estelle aller jusqu’au bout», a alors déclaré Pascal Praud, rejoignant le point de vue de la psychologue et tentant un tant soit peu de contenir un certain brouhaha qui se crée dans le studio.

De son côté, face à la véhémence de ses contradicteurs, Marie-Estelle Dupont conclut ironique : «Tout va bien au pays des lutins, après moi le déluge».