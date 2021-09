Pass sanitaire : vers un allègement des restrictions ?

Va-t-on vers un allègement des contraintes sanitaires ? C’est ce qu’a laissé entendre le chef de l’Etat ces derniers jours.

Les contaminations sont en baisse et les services de réanimation de plus en plus clairsemés.

Face à cette amélioration des indicateurs, l'exécutif laisse entrevoir un allègement du pass sanitaire. «Dès que les conditions sanitaires le permettront et, à mon avis, quand je vois les chiffres, ça ne va pas venir si tard», on pourra «se permettre, sur les territoires où le virus circule moins vite, de lever certaines contraintes et de revivre normalement», déclarait ainsi jeudi le président Emmanuel Macron.

Le chef de l'Etat s'est même dit prêt à lever le pass sanitaire «dans les endroits où on le met, là où le virus ne circule quasiment plus».

Reste que certaines médecins appellent à la prudence. «Ca peut être un peu trop précoce [...] il faut savoir qu'il y a encore des variants qui circulent ailleurs, dans le monde, souligne ainsi au micro de CNEWS Imad Kansau, infectiologue à l'hôpital Antoine Béclère de Clamart.

Quoi qu'il en soit, le chef de l’Etat a prévenu que le pass sanitaire resterait en vigueur sans allègement encore au moins trois semaines.