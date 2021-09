SNCF : Emmanuel Macron dévoile le «TGV du futur»

Un anniversaire très spécial. Ce vendredi 17 septembre, la SCNF célébrait en grandes pompes les 40 ans du TGV, en présence d’Emmanuel Macron, à la Gare de Lyon à Paris. A cette occasion, le président de la République a dévoilé la maquette grandeur nature du nez du train à grande vitesse du futur, le TGV M.

Commandé chez Alstom, ce «TGV du futur» devrait être sur les rails en 2024. S'il ne sera pas plus rapide que les dernières rames circulant sur le réseau français (320 km/h), la SNCF le veut plus confortable, d'une meilleure capacité, plus modulable, plus écolo, et même plus économe.

Emmanuel Macron, qui s'est déplacé avec les ministres de l'Economie Bruno Le Maire, de la Transition écologique Barbara Pompili et des Transports Jean-Baptiste Djebbari, en a profité pour applaudir le «génie français», lors d'une brève prise de parole dans la gare parisienne.

L'aventure ferrorivaire tricolore se poursuit

Quatre décennies plus tôt, c'est Georges Pompidou qui lançait le premier TGV, construit sous Valéry Giscard d'Estaing, puis inauguré le 22 septembre 1981 par François Mitterrand.

Bienvenue au TGV du futur : le « TGV M » ! Déployé en France à partir de 2023, il sera plus accessible, plus connecté et plus écologique. pic.twitter.com/pFGR9NAZbb — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 17, 2021

A l'époque, il était orange, ne roulait qu'à 260 km/h, et mettait 2 heures 40 entre Paris et Lyon, contre 3 heures 40 pour les trains les plus rapides auparavant - un trajet réduit à 2 heures dès 1983. Depuis, les sept générations de TGV ont transporté 3 milliards de passagers, selon les informations de l'Agence France-Presse.

«Le TGV, il appartient aux Français. (...) C'est un succès commercial incroyable!», a déclaré de son côté Jean-Pierre Farandou, le PDG de la SNCF, également présent ce vendredi en gare de Lyon.