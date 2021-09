Les motards en colère manifestent à Paris ce samedi

Une nouvelle manifestation menée par des motards aura lieu ce samedi dès 14h à Paris. Ils veulent protester contre le stationnement payant des deux-roues motorisés thermiques dans la capitale.

Une décision qui doit prendre effet dès le 1er janvier prochain, mais qui n'est pas du goût des motards qui pointent du doigt le prix à payer pour pouvoir accéder à la capitale avec leur véhicule.

«Pour avoir le droit de venir à Paris ça va bientôt coûté plus de 3.000 euros. Mais beaucoup de gens ne peuvent pas venir en vélo ou accéder aux transports en commun, car ils habitent trop loin ou en horaires décalés», affirme à CNEWS Isabelle Lebret, membre de la Fédération française des motards en colère de Paris et petite couronne (FFMC 75) qui organise la manifestation.

Une solution au désengorgement urbain ?

Alors que le gouvernement est à l’écoute des motards avec la reprise de la circulation inter-files, ainsi que l’ouverture de travaux sur le contrôle technique, la mairie de Paris campe sur ses positions. Cette dernière refuse de considérer les deux-roues motorisées comme une solution au désengorgement urbain.

Un avis qui n'est pas partagé par Jean-Marc Belotti, coordinateur de la FFMC 75. «Un deux-roues motorisé reste beaucoup plus petit qu'une voiture, ça se gare plus facilement, et dans les bouchons ont va rouler beaucoup moins longtemps avec une même distance, donc écologiquement ça apporte une vraie plus-value», fait-il valoir.