Jordan Bardella : «Il faut instaurer la présomption de légitime défense pour les policiers»

Jordan Bardella, était l’invité de Sonia Mabrouk lors du Grand Rendez-Vous, ce vendredi, sur CNEWS. Il a notamment évoqué les violences envers les policiers.

Selon le président par intérim du Rassemblement national, «il faut instaurer la présomption de légitime défense pour les policiers». Aujourd'hui, les policiers sont en effet «terrorisés à l'idée de faire leur travail, ils sont payés 1.500, 1.600, 1.700 euros pour se faire tirer dessus, insulter, invectiver», assure-t-il.

Cette idée, défendue également par d'autres personnalités à droite, de Laurent Wauquiez (LR) à Nicolas Dupont-Aignan (DLF), n'est pas nouvelle. Elle faisait déjà partie du programme de la candidate Marine Le Pen, lors de la campagne présidentielle de 2017.

Jordan Bardella est également revenu sur les mesures annoncées par Emmanuel Macron à l'issue du Beauvau de la sécurité. «Quand j'entends le chef de l'Etat expliquer [...] qu'il va mettre en place une commission de suivi par des parlementaires, on est ravi de savoir que c'est Monsieur Mélenchon et Madame Obono qui vont aller contrôler le travail des forces de l'ordre, ça promet», a fait savoir celui qui a mené la liste RN aux dernières élections régionales en Ile-de-France.

Lors de ce Grand Rendez-Vous, Jordan Bardella est en outre revenu sur la crise diplomatique entre la France et ses alliés américains, australiens et britanniques, au sujet de l'abandon de la commande de sous-marins. «Je crois que cette affaire est l’énième symbole du déclassement de la France, du déclin français et de l’effacement de notre pays sur la scène internationale», a-t-il estimé.