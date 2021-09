Les Républicains : Xavier Bertrand fait la course en tête chez les sympathisants

Dans la course à la présidentielle, Xavier Bertrand devance nettement ses quatre rivaux, selon un sondage Ifop pour les Républicains.

A sept mois de la présidentielle, la droite se cherche encore un candidat. Pour y voir plus clair, Les Républicains ont commandé à l'Ifop un sondage qui évalue les forces des cinq candidats déjà déclarés : Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Michel Barnier, Eric Ciotti et Philippe Juvin.

Les résultats de cette enquête menée auprès de 15.000 Français «de droite» et 3.000 sympathisants LR confirment l'avantage pris par Xavier Bertrand. 71 % d'entre eux estiment que le président de la région Hauts-de-France est le mieux placé pour se qualifier au second tour, devant Valérie Pécresse (58%) et Michel Barnier (37%).

On retrouve le même trio de tête quand on demande aux sympathisants de la droite qui serait le plus à même de battre Emmanuel Macron ou Marine Le Pen au second tour.

Plutôt un congrès pour designer le candidat

Les sondés étaient également invités à se prononcer sur le mode de désignation du candidat de la droite. 60 % des sondés sont favorables à un congrès «en concertation avec les autres formations politiques de la droite et du centre». Seuls 47 % des Français de droite interrogés veulent d'une primaire.

Primaire ouverte à tous les sympathisants de la droite ou vote en interne ? La question sera définitivement tranchée par les adhérents des Républicains, ce samedi 25 septembre à l’issue d’un congrès numérique. Le choix définitif du candidat pourrait être connu le 4 décembre.

Christian Jacob souhaiterait également intégrer aux statuts du parti une procédure d’empêchement afin d'éviter que se reproduise le scénario de 2017. A l'époque, François Fillon avait décidé d'aller au bout de la campagne présidentielle malgré ses problèmes judiciaires.